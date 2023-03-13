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​Фирмино пока отказывается вступать в переговоры с другими клубами

13 Марта 2023 • 16:30 Комментировать

Летом Роберто Фирмино сменит клуб. Бразильский нападающий принял решение уйти из «Ливерпуля» после восьми сезонов выступлений в Англии. О грядущем уходе Фирмино было объявлено несколько недель назад.

По данным Daily Mirror, до ухода из «Ливерпуля» Роберто Фирмино отказывается начинать переговоры с другими клубами. Очевидно, что сейчас 31-летний бразилец сосредоточен на завершении сезона с «красными». Решение по выбору клуба он будет принимать позже. 

Всего за «Ливерпуль» Роберто Фирмино провёл 355 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 108 голов и 79 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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