​Фирмино пока отказывается вступать в переговоры с другими клубами

Летом Роберто Фирмино сменит клуб. Бразильский нападающий принял решение уйти из «Ливерпуля» после восьми сезонов выступлений в Англии. О грядущем уходе Фирмино было объявлено несколько недель назад.

По данным Daily Mirror, до ухода из «Ливерпуля» Роберто Фирмино отказывается начинать переговоры с другими клубами. Очевидно, что сейчас 31-летний бразилец сосредоточен на завершении сезона с «красными». Решение по выбору клуба он будет принимать позже.

Всего за «Ливерпуль» Роберто Фирмино провёл 355 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 108 голов и 79 результативных передач на партнёров.