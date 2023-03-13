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«Реал» или «Ливерпуль»: назван фаворит на Беллингема

13 Марта 2023 • 14:02 Комментировать

Два гранда европейского футбола продолжают борьбу за полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Согласно данным журналистов Sport1.de, на 19-летнего футболиста претендуют мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Пока фаворитом в этой гонке считается представитель Английской премьер-лиги.

При этом сама «Боруссия» не горит желанием расставаться со своим лидером и готовит для него новое трудовое соглашение.

Действующий контракт Джуда со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 110 миллионов евро.

Топ-игрок сборной Англии выбрал «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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