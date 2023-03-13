«Реал» решил купить защитника «Челси»

Опытный испанский защитник Сесар Аспиликуэта, которого лондонский «Челси» решил продать в летнее трансферное окно, может вернуться на родину. Об этом рапортует Todofichajes.

Интерес к правому латералю проявляет мадридский «Реал», который как раз подыскивает усиление на эту позицию. Трансфер 33-летнего игрока может обойтись «сливочным» в восемь миллионов евро. Контракт испанца с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года. Он играет за «Челси» с 2012 года.

Ранее ходили слухи об интересе к Аспиликуэте со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Сесар провел 19 матчей, в которых получил три желтые карточки.