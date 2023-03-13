«Челси» готов продать трёх игроков

В лондонском «Челси» грядет распродажа игроков. По данным журналистов The Athletic, руководство английского топ-клуба уже приняло решение расстаться с тремя футболистами.

В летнее трансферное окно «пенсионеры» готовы рассмотреть предложения по защитникам Бену Чилуэллу и Сесару Аспиликуэте, а также нападающему Рахиму Стерлингу.

Напомним, что в последние два трансферных окна лондонцы потратили более 600 миллионов на приобретение новых футболистов.

«Челси» неудачно выступает в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. После 26 поединков подопечные Грэма Поттера набрали 37 баллов и располагаются лишь на десятой строчке в турнирной таблице.