Форвард Килиан Мбаппе хочет сменить клубную прописку ближайшим летом. Слухи продолжают связывать 24-летнего француза с «Реалом», однако мадридцы не планируют тратить много денег на трансферном рынке, поэтому вероятность такого перехода не высока.

По данным TodoFichajes, подписать Килиана Мбаппе ближайшим летом планирует «Манчестер Юнайтед». Английский гранд активизирует свои действия, как только станет понятно, что «Реал» за звёздного француза бороться не будет.

Отмечается, что на трансфер Килиана Мбаппе «Манчестер Юнайтед» готов выделить 150 миллионов евро, и «ПСЖ» может принять это предложение.

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