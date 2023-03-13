«Тоттенхэм» не продаст Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Тоттенхэм» не собирается вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере центрального нападающего Гарри Кейна. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн.

В стане «шпор» категорически против перехода 29-летнего бомбардира в манкунианский гранд. Переговорный процесс между сторонами не планируется.

Трудовое соглашение Кейна с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2024 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел 27 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.