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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда «Ливерпуля» может повторить путь Роналду

13 Марта 2023 • 11:21 Комментировать

Бразильский форвард Роберто Фирмино уйдет из «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона. Согласно сведениям Football Insider, у южноамериканца есть вариант продолжения карьеры за пределами Европы. В подписании звездного нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Помимо востребованности в Саудовской Аравии Роберто пользуется спросом в МЛС.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает по завершении нынешнего сезона. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий провел 19 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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