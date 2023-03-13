Звезда «Ливерпуля» может повторить путь Роналду

Бразильский форвард Роберто Фирмино уйдет из «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона. Согласно сведениям Football Insider, у южноамериканца есть вариант продолжения карьеры за пределами Европы. В подписании звездного нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Помимо востребованности в Саудовской Аравии Роберто пользуется спросом в МЛС.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает по завершении нынешнего сезона. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий провел 19 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.