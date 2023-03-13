Вингер «Реала» может усилить «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может перебраться в Англию грядущим летом, рапортует Football Transfers. Испанский вингер находится в сфере интересов «Ливерпуля».

Мерсисайдцы могут заполучить игрока бесплатно, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает по завершении нынешнего сезона. Главными конкурентами «красных» в споре за Асенсио считаются лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

27-летний полузащитник выступает за «Реал» с июля 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Марко провел 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.