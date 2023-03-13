«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего из Серии А

Австрийский нападающий Марко Арнаутович, правами на которого владеет «Болонья», может перебраться на Туманный Альбион по завершении нынешнего сезона.

Как информирует Football Transfers, интерес к форварду возобновил «Манчестер Юнайтед». Напомним, что «красные дьяволы» хотели подписать австрийца в прошлом году, однако сделка сорвалась. Главный тренер команды Эрик тен Хаг по-прежнему заинтересован в Марко и хочет оформить его переход летом.

33-летний австриец связан контрактными обязательствами с «Болоньей» до середины 2025 года. Трансферная стоимость Арнаутовича оценивается в девять миллионов евро.