«Ливерпуль» купит новую звезду в атаку

«Ливерпуль» подыскивает нового нападающего на фоне грядущего ухода из команды бразильца Роберто Фирмино. Южноамериканец покинет мерсисайдцев по завершении сезона на правах свободного агента.

По данным Calciomercato, «красные» заинтересованы в подписании нападающего сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. «Ливерпуль» попытается купить 23-летнего игрока летом. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 80 миллионов евро. Контракт Душана со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 26 поединках за туринский коллектив, записав на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи.