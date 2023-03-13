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«Ливерпуль» купит новую звезду в атаку

13 Марта 2023 • 09:32 Комментировать (1)

«Ливерпуль» подыскивает нового нападающего на фоне грядущего ухода из команды бразильца Роберто Фирмино. Южноамериканец покинет мерсисайдцев по завершении сезона на правах свободного агента.

По данным Calciomercato, «красные» заинтересованы в подписании нападающего сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. «Ливерпуль» попытается купить 23-летнего игрока летом. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 80 миллионов евро. Контракт Душана со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 26 поединках за туринский коллектив, записав на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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noname_344
13 Марта 2023 в 10:53
Если это правда, то это глупость. Самая наименее вызывающая вопросов позиция. Имея достаточно крутого Фирмино, купили за баснословные бабки Нуньеса и Гакпо, в следствии чего собственно Фирмино и уходит, теперь опять щемятся десятки миллионов на напа потратить?
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