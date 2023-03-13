Конте может возглавить итальянский гранд

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть Туманный Альбион и вернуться в чемпионат Италии, об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport.

Как информирует источник, в услугах специалиста заинтересованы сразу два топ-представителя Серии А. Речь идет о туринском «Ювентусе» и миланском «Интере». Стоит отметить, что Антонио уже работал в обоих клубах.

Конте занимает пост главного тренера лондонского коллектива с ноября 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

После 27 туров «шпоры» набрали 48 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.