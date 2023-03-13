Артета высказался о соперничестве «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке после победы над «Фулхэмом» со счетом 3:0.

«Влияет ли на нас давление, которое оказывает «Манчестер Сити»? Не могу сказать. Мы много общаемся в коллективе, чтобы сохранять концентрацию. Команда много работает на тренировках и хочет стать еще лучше. Это наша цель, впереди еще очень много матчей», - передает слова испанского специалиста Football.London.

После 27 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 66 баллов лидирует в турнирной таблице. «Канониры» опережают «Манчестер Сити» на пять очков.