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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета одержал юбилейную победу в «Арсенале»

13 Марта 2023 • 08:11 Комментировать

В рамках 27-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» отпраздновал крупную победу над «Фулхэмом» со счетом 3:0.

Стоит отметить, что эта «виктория» стала для главного тренера «канониров» Микеля Артеты 100-й у руля команды. Процент побед «Арсенала» под руководством испанского специалиста – 59,9.

Артета занимает пост наставника лондонского коллектива с 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок страны.

По итогам 27 туров Премьер-лиги «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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