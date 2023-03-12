​Каземиро пропустит 4 матча «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро оставил свою команду в меньшинстве в воскресном матче Премьер-лиги против «Саутгемптона. Как сообщает Sky Sports, дисквалификация Каземиро составит не три, а четыре матча, поскольку бразилец уже второй раз за сезон получил прямую красную карточку.

Таким образом, Каземиро пропустит матчи против «Фулхэма» (Кубок Англии), «Ньюкасла» (АПЛ), «Брентфорда» (АПЛ) и «Эвертона» (АПЛ). На внутренней арене сыграть за «Манчестер Юнайтед» бразилец сможет только в средине апреля.

Каземиро получил 2 прямые красные карточки в карьере – обе в 2023 году