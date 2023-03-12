​Дом Салаха ограбили в Египте

Дом форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Каире был ограблен. Об этом рассказывает авторитетный портал Goal со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, преступники украли из жилища Салаха несколько спутниковых приёмников. Полиция начала расследование и пытается найти грабителей.

Мохамед Салах в сезоне 2022/2023 провёл 38 официальных матчей. В них египтянин записал на свой счёт 22 гола и 11 результативных передач на партнёров.

«Ливерпуль» в настоящий момент готовится к гостевому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре на своём поле мерсисайдцы проиграли с результатом 2:5.