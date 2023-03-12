Троссар повторил достижение Анри и ван Перси

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сражается на стадионе «Фулхэма», и к перерыву лидер чемпионата Англии заручился более чем солидным преимуществом, забив уже три мяча.

Любопытно, что во всех трех случаях голов ассистентом выступил Леандро Троссард, который стал третьим игроком в истории лондонского клуба, сделавшим три голевые передачи в гостевом матче АПЛ. Первым был не кто иной, как Тьерри Анри в игре против «Бирмингема», вторым же - Робин ван Перси в игре против «Халла».

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Арсеналом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.