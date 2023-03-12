​Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», как и многие другие клубы, уже строит планы на трансферное лето. Как сообщает португальское издание Corriere da Manha, целью «красных дьяволов» является защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Отмечается, что скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на матче «Спортинга» против «Арсенала» в Лиге Европы. Они были впечатлены выступлением 21-летнего центрального оборонца.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гонсалу Инасиу в 25 миллионов евро. Наверняка лиссабонские «львы» будут требовать за своего воспитанника гораздо больше.