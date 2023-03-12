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Джеррард: «Мой сын любит Салаха больше, чем я»

12 Марта 2023 • 16:31 Комментировать

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что является большим поклонником египетского нападающего Мохамеда Салаха. По словам Джеррарда, больше всего это подчеркивается тем, что его сын любит Салаха больше, чем его самого, Стивена.

- Мой любимый игрок? Салах за его силу. Мой сын любит Салаха даже больше, чем меня. Я - второй для своего сына. А Салах - первый, - цитирует слова легенды «Ливерпуля» итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, ранее он защищал цвета итальянской «Ромы», а также успел в свое время поиграть в «Челси», где его таланты замечены не были. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Мохамед Салах
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