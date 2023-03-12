​«Манчестер Сити», «Реал» и «Интер» следят за португальским защитником

Защитник «Порту» Жоау Мариу находится на радаре нескольких европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, за 23-летним португальцем следят «Манчестер Сити», «Реал» и «Интер».

Жоау Мариу является воспитанником «Порту». За первую команду «драконов» защитник провёл 94 матча, в которых забил 3 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Мариу в 16 миллионов евро.

Отметим, что «Порту» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.