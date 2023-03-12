​«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису

«Тоттенхэм» подыскивает вратаря, который в долгосрочной перспективе заменит Уго Льориса. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, целью «шпор» номер один в этом плане является Джордан Пикфорд из «Эвертона». Недавно он продлил контракт, но лондонцы все равно с оптимизмом смотрят на возможность трансфера.

Отмечается, что в случае вылета из Премьер-лиги «Эвертон» отпустит Джордана Пикфорда за 35 миллионов фунтов (почти 40 миллионов евро).

29-летний Джордан Пикфорд является основным вратарём сборной Англии. За «Эвертон» он выступает с лета 2017 года после трансфера из «Сандерленда».