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​«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису

12 Марта 2023 • 15:54 Комментировать

«Тоттенхэм» подыскивает вратаря, который в долгосрочной перспективе заменит Уго Льориса. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, целью «шпор» номер один в этом плане является Джордан Пикфорд из «Эвертона». Недавно он продлил контракт, но лондонцы все равно с оптимизмом смотрят на возможность трансфера.

Отмечается, что в случае вылета из Премьер-лиги «Эвертон» отпустит Джордана Пикфорда за 35 миллионов фунтов (почти 40 миллионов евро).

29-летний Джордан Пикфорд является основным вратарём сборной Англии. За «Эвертон» он выступает с лета 2017 года после трансфера из «Сандерленда».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Уго Льорис Джордан Пикфорд трансферы футбола - лето 2023
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