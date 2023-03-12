«Арсенал» нашёл нового форварда

Центральный нападающий Олли Уоткинс, который выступает за бирмингемскую «Астон Виллу», попал в сферу интересов одного из топ-клубов Английской премьер-лиги.

Согласно данным журналистов Todofichajes, в трансфере 27-летнего британца заинтересован лондонский «Арсенал». Уоткинс проводит успешный сезон в составе «львов», отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 24 матчах чемпионата Англии.

«Канониры» готовы сделать предложение по трансферу игрока грядущим летом. Его стоимость оценивается в 32 миллиона евро, а контракт с «Астон Виллой» рассчитан до 2025 года.