Кейн назвал задачу-минимум «Тоттенхэма» в АПЛ

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о целях своей команды на остаток сезона Английской премьер-лиги.

«Задача-минимум – финишировать на четвертом месте. «Ливерпуль» потерпел поражение, это очень хорошая новость для нас. Мы же должны концентрироваться на своей игре и быть готовыми к любым поворотам судьбы», - передает слова бомбардира издание Sky Sports.

В последнем матче «Тоттенхэм» победил «Ноттингем Форест» со счетом 3:1. В активе Кейна два забитых мяча.

После 27 туров «шпоры» набрали 48 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.