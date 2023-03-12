Тен Хаг высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский наставник Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о летних трансферных планах манкунианцев.

«Пока не стоит заглядывать наперед. Нужно фокусироваться на актуальных целях. Нам нужно улучшить свою игру, каждый член команды должен прогрессировать. «МЮ» обязан побеждать и делать это в каждой игре», - передает слова специалиста портал Goal.com.

По итогам 25 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага занимают третье место в турнирной таблице. Ближайший поединок манкунианцы сыграют на «Олд Траффорд» против «Саутгемптона» 12 марта.