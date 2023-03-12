Фирмино предложил себя четырём топ-клубам

Бразильский нападающий Роберто Фирмино, который покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента грядущим летом, предложил свои услуги сразу нескольким европейским грандам.

Как стало известно инсайдеру Экрему Конуру, южноамериканец рассматривает «Барселону», «Интер», «Арсенал» и «МЮ» в качестве дальнейшего продолжения карьеры.

Роберто выступает за мерсисайдский гранд с лета 2015 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 31-летний бразилец провел 19 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.