«Манчестер Юнайтед» может потратить 100 млн евро на игрока «Реала»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга продолжает оставаться в трансферном шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Согласно данным Football Insider, сделка может обойтись «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.

При этом, как отмечает источник, «королевский» клуб не настроен расставаться с хавбеком. В Мадриде рассчитывают, что Камавинга станет основным игроком команды на долгие годы. В связи с этим трансфер Эдуардо выглядит маловероятным.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел 25 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.