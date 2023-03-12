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«Милан» не договорился с полузащитником «Ливерпуля»

12 Марта 2023 • 12:19 Комментировать

Полузащитник Наби Кейта, правами на которого владеет «Ливерпуль», не перейдет в «Милан». Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

Согласно данным итальянских журналистов, представители игрока провели переговоры с «россонери», однако не смогли договориться о потенциальной сделке. Камнем преткновения стали финансовые запросы Кейта, которые не устроили миланскую сторону.

Источник отмечает, что у Наби также есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Контракт 28-летнего гвинейца с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Наби Кейта
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