«Милан» не договорился с полузащитником «Ливерпуля»

Полузащитник Наби Кейта, правами на которого владеет «Ливерпуль», не перейдет в «Милан». Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

Согласно данным итальянских журналистов, представители игрока провели переговоры с «россонери», однако не смогли договориться о потенциальной сделке. Камнем преткновения стали финансовые запросы Кейта, которые не устроили миланскую сторону.

Источник отмечает, что у Наби также есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Германии.

Контракт 28-летнего гвинейца с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.