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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет купить полузащитника «Барселоны» с ценником 65 млн евро

12 Марта 2023 • 12:03 Комментировать

Полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Рафинья Диас может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Лидс».

Согласно данным Diario Sport, «сине-гранатовые» могут выставить игрока на трансфер из-за непростой финансовой ситуации в клубе. Среди претендентов на Рафинью называются лондонский «Челси» и «Ньюкасл». В свою очередь «Барселона» готова расстаться с 26-летним вингером, если за него заплатят порядка 65 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Рафинья провел 23 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Рафинья Диас
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