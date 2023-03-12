«Реал» хочет купить бразильского полузащитника

Один из лидеров «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может покинуть Английскую премьер-лигу по завершении нынешнего сезона. У бразильского футболиста есть заманчивый вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

Согласно данным The Telegraph, в подписании южноамериканца заинтересован мадридский «Реал». Контракт 25-летнего игрока с «сороками» рассчитан до середины 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Гимараэс принял участие в 18 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.