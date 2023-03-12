Конте: «Для «Тотенхэма» финишировать в топ-4 будет равносильно победе в АПЛ»

Наставник лондонского «Тотенхэма» Антонио Конте высказался о турнирном положении своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Для нас финишировать в топ-4 будет равносильно победе в Премьер-лиге. Это произошло в прошлом сезоне, тогда я назвал это чудом. В нынешней кампании будет намного тяжелее, ведь в гонке участвуют больше команд. Сейчас доступно лишь одно место», - передает слова итальянского специалиста портал Goal.com.

После 27 матчей «Тоттенхэм» набрал 49 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Идущий пятым «Ливерпуль» отстает от лондонцев на шесть очков.