Артета назвал главную слабость «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал главную слабость своей команды. По словам испанского специалиста, «канонирам» нужно улучшить игру в оборонительной линии.

«Мы дважды пропустили от «Борнмута», затем два гола нам забил «Спортинг». Команда плохо действовала в своей штрафной. Это длится на протяжении двух недель. Нам важно отреагировать на это как можно скорее», - передает слова Артеты Daily Mail.

Следующий матч «Арсенал» сыграет против «Фулхэма» в воскресенье, 12 марта. После 26 матчей подопечные Артеты занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на два пункта.