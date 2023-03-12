«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру

Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес может сменить Ла Лигу на чемпионат Англии. Интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», рапортует The Mirror.

Как отмечает источник, манкунианцы намерены расстаться с Гарри Магуайром, а на освободившееся место планируют подписать Торреса. Сумма потенциального трансфера Пау оценивается в 50 миллионов евро.

26-летний испанский футболист связан контрактными обязательствами с «жёлтой субмариной» до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Торрес провел 21 матч и получил восемь желтых карточек.