Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» подписал нападающего

12 Марта 2023 • 09:14 Комментировать

17-летний ямайский нападающий Дужуан Ричардс, выступавший за команду «Феникс Олл Старс Академи», продолжит свою карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, талантливого форварда подписал лондонский «Челси». На игрока также претендовал «Ньюкасл», однако «пенсионеры» смогли опередить «сорок» в споре за игрока.

В последнем матче «Челси» одержал гостевую победу над «Лестером» со счетом 3:1. После 26 туров лондонский клуб занимает десятое место в таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.20 4.00 1.68
Видео
12.03.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.98 3.45 4.00
Видео
12.03.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
1.40 5.20 7.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.68 3.80 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить бразильского полузащитника
10:30 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Для «Тотенхэма» финишировать в топ-4 будет равносильно победе в АПЛ»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Артета назвал главную слабость «Арсенала»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал нападающего
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» шокировал «Манчестер Юнайтед» стоимостью Осимхена 1
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить нападающего за 140 млн евро
08:49 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный новый клуб Фирмино
08:46 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Кристал Пэлас» ни разу не пробили в створ в последних трёх матчах
07:51 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Поттер рассказал, чего не хватает Мудрику
07:46 · Англия. Премьер-лига
Джеррард может возглавить турецкий топ-клуб слухи
07:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанн должен забивать по пять голов в каждом матче»
01:00 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Очень хорошая неделя»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Нам просто не повезло»
00:52 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Ротация необходима»
Все новости
Рекомендуем