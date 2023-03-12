«Челси» подписал нападающего

17-летний ямайский нападающий Дужуан Ричардс, выступавший за команду «Феникс Олл Старс Академи», продолжит свою карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, талантливого форварда подписал лондонский «Челси». На игрока также претендовал «Ньюкасл», однако «пенсионеры» смогли опередить «сорок» в споре за игрока.

В последнем матче «Челси» одержал гостевую победу над «Лестером» со счетом 3:1. После 26 туров лондонский клуб занимает десятое место в таблице чемпионата Англии.