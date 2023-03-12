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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» шокировал «Манчестер Юнайтед» стоимостью Осимхена

12 Марта 2023 • 09:01 Комментировать (1)

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен, выступающий на клубном уровне за «Наполи», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Интерес к бомбардиру проявляет «Манчестер Юнайтед».

По информации Goal.com, манкунианцы вступили в переговоры с неаполитанской стороной относительно возможной сделки. Итальянцы оценивают своего лидера в 150 миллионов евро, но «МЮ» не готов на такие серьезные траты. «Красные дьяволы» пытаются договориться с «Наполи» о снижении суммы отступных. Англичане готовы выделить на покупку Осимхена порядка 100 млн.

В текущем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 22 поединка, забил 19 мячей и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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snk6565
12 Марта 2023 в 09:33
Еще один Лукака-Погба...нефиг кормить этого мафиози
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