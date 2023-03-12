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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может купить нападающего за 140 млн евро

12 Марта 2023 • 08:55 Комментировать

Португальский нападающий Жоау Фелиш хотел бы продолжить карьеру в лондонском «Челси» на постоянной основе. В настоящий момент форвард выступает за «пенсионеров» на правах аренды.

Как информирует портал Goal.com, лондонский клуб намерен обсудить с мадридским «Атлетико» потенциальный выкуп контракта Жоау. «Матрасники» готовы к переговорам, если представитель АПЛ заплатит за португальца порядка 130-140 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Фелиш провел шесть поединков, отметившись одним забитым мячом.

После 26 туров «Челси» с 37 набранным баллами занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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