«Челси» может купить нападающего за 140 млн евро

Португальский нападающий Жоау Фелиш хотел бы продолжить карьеру в лондонском «Челси» на постоянной основе. В настоящий момент форвард выступает за «пенсионеров» на правах аренды.

Как информирует портал Goal.com, лондонский клуб намерен обсудить с мадридским «Атлетико» потенциальный выкуп контракта Жоау. «Матрасники» готовы к переговорам, если представитель АПЛ заплатит за португальца порядка 130-140 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Фелиш провел шесть поединков, отметившись одним забитым мячом.

После 26 туров «Челси» с 37 набранным баллами занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.