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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван возможный новый клуб Фирмино

12 Марта 2023 • 08:49 Комментировать

Звездный нападающий сборной Бразилии и «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к смене клубной прописки по окончании нынешнего сезона. Согласно сведениям портала Goal.com, у южноамериканца есть вариант продолжения карьеры в МЛС.

Заинтересованность в услугах 31-летнего игрока проявляет «Сент-Луис Сити». Клуб готовит предложение бразильцу.

Срок действующего трудового договора Роберто с «Ливерпулем» истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании Фирмино принял участие в 19 матчах Премьер-лиги, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Сент-Луис трансферы футбола - лето 2023
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