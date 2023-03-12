Назван возможный новый клуб Фирмино

Звездный нападающий сборной Бразилии и «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к смене клубной прописки по окончании нынешнего сезона. Согласно сведениям портала Goal.com, у южноамериканца есть вариант продолжения карьеры в МЛС.

Заинтересованность в услугах 31-летнего игрока проявляет «Сент-Луис Сити». Клуб готовит предложение бразильцу.

Срок действующего трудового договора Роберто с «Ливерпулем» истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании Фирмино принял участие в 19 матчах Премьер-лиги, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.