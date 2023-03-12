Мбаппе и Холанн - в самой дорогой команде мира с общей стоимостью 1,17 млрд евро

Эксперты портала Transfermarkt представили символическую сборную, составленную из самых дорогих футболистов на каждой позиции. Общая стоимость команды оценивается в 1,17 миллиарда евро. Самый большой ценник у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе – 180 млн.
Место голкипера занял Тибо Куртуа из мадридского «Реала», оцененный в 60 млн евро. В линии защиты расположились: Маттейс де Лигт («Бавария», 70 млн), Рубен Диаш («Ман Сити», 75 млн) и Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», 60 млн).
Средняя линия представлена следующими игроками: Педри («Барселона», 100 млн), Джамалом Мусиалой («Бавария», 100 млн), Джудом Беллингемом («Боруссия» Д, 110 млн) и Филом Фоденом («Ман Сити», 110 млн).
Атакующую линию сформировали Винисиус Жуниор («Реал», 120 млн), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Эрлинг Холанн («Ман Сити», 170 млн).
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