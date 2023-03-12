Тренер «Челси» Поттер рассказал, чего не хватает Мудрику

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер пообщался с журналистами после победного поединка с «Лестером» (3:1) в рамках 27-го тура чемпионата Англии. В прошедшей встрече украинец Михаил Мудрик отметился первым голевым действием за «пенсионеров». В активе новичка команды результативный пас.

«Мудрик – молодой футболист, который еще не набрался нужного опыта. У него все впереди. С каждым матчем он будет прогрессировать. У него отличное отношение к делу, он хочет работать на команду. Рад, что Михаил сделал ассист и помог нам победить», - передает слова Поттера Football.London.

Напомним, что «Челси» купил Мудрика у «Шахтёра» за 70 миллионов евро.