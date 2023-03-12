Гвардиола: «Холанн должен забивать по пять голов в каждом матче»

В рамках 27-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с «Кристал Пэлас». «Горожане» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал норвежский форвард Эрлинг Холанн, реализовавший пенальти.

После завершения встречи главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре скандинавского бомбардира.

«Холанн должен забивать по пять голов в каждом матче. Если же он не будет делать этого, то окажется под давлением (улыбается). Пока же на Эрлинга нет особого давления, ведь он проводит потрясающий сезон», - цитирует испанца Manchester Evening News.

В текущем розыгрыше АПЛ Холанн отметился 28 голами в 26 встречах.