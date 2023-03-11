«Брентфорд» впервые за 12 туров проиграл в АПЛ

Крепкий середняк АПЛ «Брентфорд» сегодня потерпел обидное гостевое поражение от аутсайдера чемпионата Англии – «Эвертона» (0:1). Тем самым, клуб прервал свою 12-матчевую серию без поражений в рамках Премьер-лиги.

Началась эта серия ещё в октябре прошлого года – с домашней ничьей с «Вулверхэмптоном» 28 октября - 1:1. А последнее поражение до сегодняшнего дня «Брентфорд» терпел 23 октября, когда крупно уступил «Астон Вилле» на выезде в рамках АПЛ – 0:4.

В следующем туре подопечные Томаса Франка встретятся с «Лестером», который переживает не лучшие времена. Поэтому крепкий «Брентфорд» может дать старт своей новой серии.