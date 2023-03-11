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​Лосано договорился с топ-клубом АПЛ

11 Марта 2023 • 18:41 Комментировать

Похоже, нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано летом переберётся в Англию. По данным TodoFichajes, 27-летний мексиканец уже договорился о переходе в «Арсенал».

Отмечается, что у Ирвинга Лосано на руках также есть предложение от «Челси», но он предпочитает переехать именно на «Эмирейтс».

Сумма летнего трансфера Ирвинга Лосано в «Арсенал» может составить примерно 30-35 миллионов евро.

За «Наполи» Ирвинг Лосано выступает с конца лета 2019 года. С тех пор мексиканец провёл за клуб Серии А 144 матча, в которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Ирвинг Лосано трансферы футбола - лето 2023
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