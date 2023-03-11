​Ришарлисон может сменить «Тоттенхэм» на топ-клуб Серии А

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает CalcioMercatoWeb, интерес к 25-летнему бразильцу проявляет «Ювентус». Туринцы видят в Ришарлисоне замену для Душана Влаховича, который не оправдал ожиданий и по завершению сезона может уйти.

Ришарлисону в мае исполнится 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильца в 55 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Ришарлисон провёл 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.

Конте отреагировал на резкие слова Ришарлисона