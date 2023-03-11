Нападающий Гарри Кейн в летнее трансферное окно может сменить «Тоттенхэм» на другой клуб. Слухи активно связывают 29-летнего англичанина с двумя грандами – с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

Как сообщает Daily Mail, решение о своём будущем Гарри Кейн, вероятно, примет по завершению этого сезона. Форвард проведёт встречу с президентом «шпор» Даниэлем Леви, прежде чем сделать какой-то шаг.

Отмечается, что «Тоттенхэм» запросит за Гарри Кейна не менее 100 миллионов фунтов (113 млн евро), хотя контракт игрока истекает посреди 2024 года.

В «Баварии» высказались о возможном трансфере Кейна