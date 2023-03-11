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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» определился с трансферной целью

11 Марта 2023 • 12:18 Комментировать

22-летний французский латераль Саша Бой, права на которого принадлежат стамбульскому «Бешикташу», может сменить турецкую Суперлигу на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, в услугах защитника заинтересован лондонский «Арсенал». Английский топ-клуб проявлял интерес к игроку в январе, однако тогда сделка не состоялась. «Канониры» готовы вернуться к его кандидатуре по окончании сезона-2022/2023.

Бой связан контрактными обязательствами с «Бешикташем» до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Саша Бой
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