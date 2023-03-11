«Арсенал» определился с трансферной целью

22-летний французский латераль Саша Бой, права на которого принадлежат стамбульскому «Бешикташу», может сменить турецкую Суперлигу на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, в услугах защитника заинтересован лондонский «Арсенал». Английский топ-клуб проявлял интерес к игроку в январе, однако тогда сделка не состоялась. «Канониры» готовы вернуться к его кандидатуре по окончании сезона-2022/2023.

Бой связан контрактными обязательствами с «Бешикташем» до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 6,5 миллиона евро.