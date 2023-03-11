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Глейзеры обозначили сроки продажи «Манчестер Юнайтед»

11 Марта 2023 • 11:43 Комментировать

Семейство Глейзеров, которое владеет акциями «Манчестер Юнайтед», определилось со сроками продажи клуба. Как стало известно журналистам The Telegraph, американцы рассчитывают оформить сделку до старта летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что среди претендентов на покупку манкунианского гранда фигурируют два человека. Речь идет о катарском шейхе Джассиме бин Хамаде Аль-Тани и британском миллиардере Джиме Рэтклиффе. Глейзеры рассчитывают выручить с продажи «Манчестер Юнайтед» более пяти миллионов евро.

После 25 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдвард Глейзер
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