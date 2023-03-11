«Челси» выдвинул ультиматум Маунту

В лондонском «Челси» не хотят затягивать с переговорами о пролонгации сотрудничества с полузащитником Мэйсоном Маунтом. Как стало известно журналистам The Guardian, руководство выдвинуло ультиматум игроку – он должен определиться с будущим до конца сезона.

Клуб также отметил, что если хавбек не уменьшит свои финансовые требования, то переговоров больше не будет. «Пенсионеры» будут готовы продать Мэйсона за 50 миллионов евро. Срок действующего контракта между Маунтом и «Челси» рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 23 поединка, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.