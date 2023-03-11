Зинченко поблагодарил фанатов «Арсенала» за награду

Украинский защитник Александр Зинченко был признан лучшим футболистом лондонского «Арсенала» в феврале. Игрок прокомментировал вторую подряд победу в номинации, обратившись к фанатам.

«Парни, привет. Надеюсь, у вас все отлично. Огромное спасибо, что отдали голоса мне. Наверное, партнеры по команде меня убьют, потому что подумают, что за меня голосуют люди, которые не понимают в футболе. Но давайте забудем о них. Работаем до конца. Вперед, «Арсенал», - передает слова Зинченко пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 19 матчей в Премьер-лиге, забил гол и сделал два ассиста.