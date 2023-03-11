«Бавария» готова купить звёздного нападающего за 90 миллионов евро

Центральный форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович вряд ли перейдет в мюнхенскую «Баварию». Как стало известно Tuttojuve, руководство немецкого гранда больше не рассматривает трансфер сербского нападающего как первостепенную задачу на трансферном рынке.

Приоритетной целью чемпиона Бундеслиги является подписание нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. «Бавария» готова выложить за эту сделку порядка 90 миллионов евро.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего трудового соглашения нападающего со «шпорами» рассчитан до середины следующего года.