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«Бавария» готова купить звёздного нападающего за 90 миллионов евро

11 Марта 2023 • 08:43 Комментировать (1)

Центральный форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович вряд ли перейдет в мюнхенскую «Баварию». Как стало известно Tuttojuve, руководство немецкого гранда больше не рассматривает трансфер сербского нападающего как первостепенную задачу на трансферном рынке.

Приоритетной целью чемпиона Бундеслиги является подписание нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. «Бавария» готова выложить за эту сделку порядка 90 миллионов евро.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего трудового соглашения нападающего со «шпорами» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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bulls99
11 Марта 2023 в 09:28
Всех уже скупили кого надо и не надо...
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