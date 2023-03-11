Поттер высказался о возвращении Лукаку в «Челси»

Рулевой лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался насчет возможного возвращения в клуб бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку, ныне выступающего в чемпионате Италии за миланский «Интер».

«Лукаку? Думаю этот разговор стоит отложить до конца сезона», - передает слова английского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Ромелу принял участие в 14 поединках чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей. За «нерадзурри» 29-летний нападающий выступает на правах аренды.