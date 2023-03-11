Линекера отстранили от эфиров BBC из-за критики правительства

В BBC приняли решение об отстранении ведущего программы «Матч дня» Гари Линекера от эфиров. Об этом сообщил сам бывший нападающий сборной Англии посредством своих социальных сетей.

Причиной такого решения стало сообщение эксперта, в котором он сравнил членов консервативного британского правительства с нацистами. Стоит отметить, что после отстранения Линекера в знак солидарности с коллегой от эфиров отказался его Иан Райт.

Гари известен по выступлениям за «Лестер», «Тоттенхэм», «Эвертон» и каталонскую «Барселону». В составе национальной сборной Англии Линекер провел 80 поединков, в которых отметился 48 забитыми мячами.л