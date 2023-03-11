Эмилиано Мартинес признался, что не любит серии пенальти

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который выступает на клубном уровне за бирмингемскую «Астон Виллу», рассказал о своем отношении к пенальти.

«Нравятся ли мне пенальти? Не люблю доводить матчи до этого, поскольку там шансы 50 на 50. Не могу гарантировать, что выиграю серию пенальти. Это достаточно непросто. Можно проиграть ее в любой момент, нужно быть готовым к этому. Поэтому меня не привлекают серии пенальти», - передает слова голкипера портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 24 поединках «Астон Виллы» во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. В семи встречах аргентинец отстоял на ноль.